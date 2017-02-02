Брукс и Керр - лучшие тренеры января в НБА

НБА на своем официальном сайте назвала лучших тренеров января в Восточной и Западной конференциях. Ими стали наставники "Вашингтона" и "Голден Стэйт" Скотт Брукс и Стив Керр соответственно. Они опередили претендовавших на это звание тренеров "Атланты", "Бостона", "Индианы", "Клипперс", "Майами" и "Филадельфии".

В январе "Вашингтон" под началом Брукса выиграл 12 матчей, уступил в четырех играх и довел домашнюю победную серию до 15 встреч. "Голден Стэйт" под руководством Керра выиграл 12 матчей, уступил только в двух, набирая в среднем 120,3 очка за игру.