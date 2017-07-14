"Бруклин" выменял у "Торонто" Кэрролла и два выбора на драфте

"Бруклин" на своем официальном сайте объявил об обмене с "Торонто". По условиям сделки в "Нетс" отправился форвард Демарре Кэрролл, а также два выбора на драфте-2018.

В "Рэпторз" перешел центровой Джастин Хэмилтон. Кэрролл выступал за "Торонто" два сезона. В прошлом чемпионате 30-летний баскетболист провел 72 матча, в которых в среднем набирал по 8,9 очка, делал по 3,8 подбора.