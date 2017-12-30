"Бруклин" обыграл "Индиану", Мозгов очков не набрал

"Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на выезде "Майами" - 111:87. Российский центровой "Нетс" Тимофей Мозгов провел на площадке 7 минут и очков не набрал.

В еще одном поединке "Чикаго" победил "Индиану" - 119:107. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Буллз" Лаури Маркканен, набравший 32 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Бруклин" - 87:111 (20:24, 19:35, 21:36, 27:16)

М: Ричардсон (19), Уайтсайд (17), Драгич (11).

Б: Харрис (21), Холлис-Джефферсон (18), Аллен (12).

"Чикаго" - "Индиана" - 119:107 (37:27, 27:25, 22:25, 33:30)

Ч: Маркканен (32), Миротич (28), Лопес (12).

И: Коллинсон (30), Стефенсон (18), Сабонис (14).