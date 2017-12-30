"Бруклин" обыграл "Индиану", Мозгов очков не набрал

"Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на выезде "Майами" - 111:87. Российский центровой "Нетс" Тимофей Мозгов провел на площадке 7 минут и очков не набрал.
В еще одном поединке "Чикаго" победил "Индиану" - 119:107. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Буллз" Лаури Маркканен, набравший 32 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
"Майами" - "Бруклин" - 87:111 (20:24, 19:35, 21:36, 27:16)
М: Ричардсон (19), Уайтсайд (17), Драгич (11).
Б: Харрис (21), Холлис-Джефферсон (18), Аллен (12).
"Чикаго" - "Индиана" - 119:107 (37:27, 27:25, 22:25, 33:30)
Ч: Маркканен (32), Миротич (28), Лопес (12).
И: Коллинсон (30), Стефенсон (18), Сабонис (14).
juventus1978
za vecer i indianu i miami obigrali :D PROSTO GEROJI :D
09:18