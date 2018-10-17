"Бостон" переиграл "Филадельфию" в стартовом матче сезона

"Бостон" на своем паркете обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА. Этой встречей стартовал 73-й сезон североамериканской лиги.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл - 23 очка и 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Филадельфия" - 105:87 (21:21, 26:21, 30:24, 28:21)

Б: Тейтум (23), Моррис (16 + 10 подборов), Браун (12)

Ф: Эмбиид (23 + 10 подборов), Симмонс (19 + 15 подборов), Редик (16)