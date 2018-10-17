"Бостон" переиграл "Филадельфию" в стартовом матче сезона

"Бостон" на своем паркете обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА. Этой встречей стартовал 73-й сезон североамериканской лиги.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл - 23 очка и 10 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Филадельфия" - 105:87 (21:21, 26:21, 30:24, 28:21)
Б: Тейтум (23), Моррис (16 + 10 подборов), Браун (12)
Ф: Эмбиид (23 + 10 подборов), Симмонс (19 + 15 подборов), Редик (16)
Gordon Hayward buries it from downtown! #CUsRise #KiaTipOff18 pic.twitter.com/iX5J61iEsK– NBA (@NBA) 17 октября 2018 г.
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