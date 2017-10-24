Игрок сборной Сербии Богдан Богданович дебютировал в НБА. Новичок "Сакраменто" вышел на площадку в матче против "Финикса" (115:117) и набрал 12 очков. Баскетболист пропустил первые три своей команды из-за травмы голеностопа.

24-летний серб согласовал трехлетний контракт с "Кингз" этим летом. За это время он заработает 27 миллионов долларов, что делает это соглашение самым крупным для новичка в истории НБА.

С 2014 года Богданович выступал за "Фенербахче", с которым выиграл Евролигу в минувшем сезоне. "Сакраменто" выплатил турецкому клубу 850 тысяч долларов за досрочное расторжение контракта с сербом.