Блэдсоу заявил, что не хочет играть за "Финикс", Деандре Джордан позвал его в "Клипперс"

Разыгрывающий "Финикса" Эрик Блэдсоу озвучил свое желание сменить команду. Причем сделал это публично.

"Я не хочу быть здесь", – написал он в Твиттере после разгрома от "Клипперс" (88:130).

I Dont wanna be here – Eric Bledsoe (@EBled2) 22 октября 2017 г.

В ответ центровой калифорнийцев Деандре Джордан позвал 27-летнего защитника вернуться в команду, за которую он уже выступал с 2010 по 2013 год.

"Возвращайся, брат", – написал Джордан в своем Твиттере.

Come back home bro – DeAndre Jordan (@DeAndre) 22 октября 2017 г.

По информации ESPN, на следующий день Блэдсоу встретился с командой, после чего был отправлен обратно в Финикс и точно не сыграет с "Сакраменто". Сам защитник с иронией отреагировал на эту информацию.

"Доброе утро", – написал он в Твиттере.

Good morning – Eric Bledsoe (@EBled2) 23 октября 2017 г.

Напомним, что летом в прессе активно ходили слухи о желании "Санс" обменять Блэдсоу, чей контракт истекает в конце сезона. В текущем розыгрыше регулярки он принял участие в трех матчах, в среднем набирая 15,7 очка, делая 3,0 передачи и 2,3 подбора.