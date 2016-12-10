"Атланта" нанесла поражение "Миннесоте" в гостях

"Атланта" переиграла "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 114:110. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хокс" Деннис Шредер, набравший 33 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" – "Атланта" – 110:114 (30:23, 34:21, 28:40, 18:30)

М: Паркер (27), Адетокумбо (14), Бизли (14).

А: Шредер (33), Миллсэп (23 + 13 подборов), Хардуэй (18).

"Миннесота" – "Детройт" – 90:117 (20:25, 23:24, 25:33, 22:35)

М: Уиггинс (16), Таунс (14 + 12 подборов), Лавин (14).

Д: Драммонд (22 + 22 подбора), Луэр (17), Джексон (16).