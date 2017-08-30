Андрей Ватутин: "Родригес - лучшее решение по замене Теодосича"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью "Известиям" отметил, что клуб провел трансферную кампанию, которая устроила тренерский штаб. По его словам, главное приобретение - испанский разыгрывающий Серхио Родригес, который призван заменить уехавшего в НБА Милоша Теодосича.

– Как оцениваете итоги трансферной кампании?

– Оценки расставит сезон, а сейчас лишь можно сказать, что состав сформирован в соответствии с пожеланиями тренерского штаба. ЦСКА традиционно подбирает игроков главным образом с учетом мнения тренера. Так было заведено еще при Душанбе Ивковиче, так мы поступали при всех его последователях. Есть разные модели управления спортивным клубом. В некоторых командах, по примеру НБА, генеральный менеджер самостоятельно набирает состав, а потом вверяет его в руки главного тренера. У нас генменеджера в общепринятом понимании смысла этой должности фактически нет. Убеждены, что для европейского баскетбола система, выстроенная в связке с клубным тренерским штабом, определенно лучшая. Именно поэтому она и принята в большинстве команд, добивавшихся успеха в Евролиге в последние годы. Не вижу смысла что-то менять. Селекция ЦСКА всегда была следствием обсуждения кандидатур тренерским штабом и менеджментом и, что очень важно, возможности потратить те или иные суммы на новичков.

– Так или иначе, трансферный период для ЦСКА получился богатым на события. Если об оценках говорить рано, какие цели вы ставили, приглашая каждого из новичков?

– Родригес – это лучшее из возможных решений по замене Теодосича. Опыт, изобретательность в нападении, отличный дальний бросок, стремление побеждать – все это его плюсы. А самый большой из плюсов – огромное желание защищать цвета ЦСКА. Мы видим, какой огромный ажиотаж в Европе вызвал этот переход, каждый говорит, что это главное событие лета. Верю, что Серхио оправдает ожидания, но радоваться раньше времени не хочу. Его вынужденно долго будут сравнивать с Теодосичем, но он однозначно не нуждается в подобных параллелях – это игрок иного плана, звезда со своим стилем.

Вестерманн – отличный организатор нападения с хорошими оборонительными навыками. Лео еще молод и способен прогрессировать, что он продемонстрировал в минувшем сезоне. Убежден, рядом с классными партнерами у него будет еще больше возможностей проявить себя. Клайберн – физически очень одарен, и пусть у него не самый стабильный трехочковый, зато Уилл как никто другой умеет идти с мячом под щит. Команда стала более атлетичной, можем прилично добавить в агрессии, в подборах.