16:10 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Александр Васин: "Победа Беляковой в женской НБА - значимое событие для российского баскетбола"

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Главный тренер сборной России Александр Васин отметил значимость победы Евгении Беляковой в женской НБА. Ее команда "Лос-Анджелес Спаркс" в финальной серии одолела "Миннесоту Линкс" - 3-2. Она стала второй россиянкой, выигравшей этот титул, - в 2010 году Светлана Абросимова завоевала его с "Сиэтлом".

- Победа Беляковой в НБА – это замечательное достижение, - цитирует "Р-Спорт" Васина. - Я очень рад за Женю и поздравляю ее! Не так много российских игроков выступало в женской НБА и становилось чемпионками. Это значимое достижение для российского баскетбола. В ноябре сборная проведет матчи квалификации чемпионата Европы-2017, с радостью ждем ее в лагере сборной. Белякова - лидер нашей команды, ее успех очень значим для сборной России.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161021/1111101404.html

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