36 очков Маркуса Морриса помогли "Детройту" переиграть "Миннесоту"

"Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на своей площадке "Миннесоту" - 116:108. Самым результативным игроком встречи стал нападающий "Пистонз" Маркус Моррис, набравший 36 очков.

В еще одном поединке "Индиана" на выезде переиграла "Бруклин" - 106:97. Дабл-даблом в составе гостей отличился Пол Джордж - 24 очка и 11 подборов.

НБА

Регулярный чемпинат

"Детройт" - "Миннесота" - 116:108 (24:18, 29:34, 30:24, 33:32)

Д: Маркус Моррис (36), Луэр (24), Харрис (14).

М: Таунс (24+11 подборов), Уиггинс (21), Лавин (20).

"Бруклин" - "Индиана" - 97:106 (16:27, 30:29, 28:24, 33:26)

Б: Лопес (23), Килпатрик (18), Харрис (15).

И: Джордж (24+11 подборов), Тиг (24), Джефферсон (11).