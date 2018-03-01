34 очка Ирвинга помогли "Бостону" разгромить "Шарлотт"

"Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Шарлотт" - 134:106. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Селтикс" Кайри Ирвинг, набравший 34 очка.
Кроме того, "Торонто" победил "Орландо", а "Детройт" взял верх над "Милуоки".
НБА
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Шарлотт" - 134:106 (37:31, 30:28, 36:20, 31:27)
Б: Ирвинг (34), Моррис (15), Браун (15).
Ш: Уокер (23), Ховард (23), Камински (16).
"Орландо" - "Торонто" - 104:117 (37:42, 26:27, 26:21, 15:27)
О: Фурнье (17), Хезонья (17), Вучевич (14).
Т: Дерозан (21), Лоури (17), Сиакам (14).
"Детройт" - "Милуоки" - 110:87 (32:32, 21:12, 32:26, 25:17)
Д: Джонсон (19), Буллок (16), Драммонд (15+16 подборов).
М: Блэдсоу (19), Миддлтон (17), Адетокунбо (11).
- Бостон Селтикс
- Торонто Рэпторз
- Орландо Мэджик
- Шарлотт Хорнетс
- Детройт Пистонз
- Милуоки Бакс
- Кайри Ирвинг