34 очка Ирвинга помогли "Бостону" разгромить "Шарлотт"

"Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Шарлотт" - 134:106. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Селтикс" Кайри Ирвинг, набравший 34 очка.

Кроме того, "Торонто" победил "Орландо", а "Детройт" взял верх над "Милуоки".

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Шарлотт" - 134:106 (37:31, 30:28, 36:20, 31:27)

Б: Ирвинг (34), Моррис (15), Браун (15).

Ш: Уокер (23), Ховард (23), Камински (16).

"Орландо" - "Торонто" - 104:117 (37:42, 26:27, 26:21, 15:27)

О: Фурнье (17), Хезонья (17), Вучевич (14).

Т: Дерозан (21), Лоури (17), Сиакам (14).

"Детройт" - "Милуоки" - 110:87 (32:32, 21:12, 32:26, 25:17)

Д: Джонсон (19), Буллок (16), Драммонд (15+16 подборов).

М: Блэдсоу (19), Миддлтон (17), Адетокунбо (11).