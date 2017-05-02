34 лучших момента в карьере Пола Пирса в НБА

НБА в своем Твиттере опубликовала видеоролик с лучшими моментами бывшего баскетболиста Пола Пирса. Напомним, что этот сезон Пирс провел в "Клипперс" и после вылета из плей-офф объявил о завершении карьеры.

Игрок провел в НБА 19 сезонов, 15 из которых выступал за "Бостон". Также по одному году отыграл за "Бруклин", "Вашингтон" и "Клипперс". За свою карьеру Пирс набрал 26397 очков и в 2008 году стал чемпионом НБА с "Селтикс". Кроме того, он получил звание MVP финальной серии того сезона.