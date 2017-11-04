29 очков Адетокумбо не спасли "Милуоки" от поражения в Детройте

"Детройт" обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 105:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо, который набрал 29 очков.
В другом поединке "Чикаго" на выезде обыграл "Орландо" - 105:83. Для гостей эта победа стала второй в семи матчах.
НБА
Регулярный чемпионат
"Орландо" - "Чикаго" - 83:105 (26:28, 19:16, 15:29, 23:32)
О: Фурнье (21), Вучевич (14), Гордон (11).
Ч: Холидэй (19), Нваба (16), Маркканен (13).
"Детройт" - "Милуоки" - 105:96 (28:26, 31:22, 23:24, 23:24)
Д: Драммонд (24+14 подборов), Брэдли (23), Харрис (13).
М: Адетокумбо (29), Брогдон (21+10 передач), Миддлтон (16).