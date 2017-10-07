25 очков Джорджа помогли "Оклахоме" одержать победу над "Нью-Орлеаном"

"Оклахома" обыграла "Нью-Орлеан" в предсезонном матче - 102:91. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Тандер" Пол Джордж, набравший 25 очков. На счету Кармело Энтони и Рассела Уэстбрука по 9 очков.

В еще одном поединке "Чикаго" одержал победу над "Милуоки" - 114:101. Кроме того, "Сан-Антонио" обыграл "Сакраменто" - 113:93.

НБА

Предсезонные матчи

"Оклахома" - "Нью-Орлеан" - 102:91 (28:26, 25:18, 24:29, 25:18)

О: Джордж (25), Энтони (9), Уэстбрук (9).

Н: Дэвис (14), Казинс (13), Холидэй (11).

"Чикаго" - "Милуоки" - 114:101 (24:27, 36:29, 29:21, 25:24)

"Сан-Антонио" - "Сакраменто" - 113:93 (15:24, 36:24, 28:22, 34:23)