10 очков Мозгова не позволили "Лейкерс" обыграть "Финикс", Сакраменто уступил "Нью-Йорку"

В матче регулярного чемпионата "Лейкерс" не сумел одержать победу над "Финиксом" - 115:119. Российский центровой калифорнийцев Тимофей Мозгов в этой встрече записал на свой счет 10 очков. Отметим, что данное поражение для клуба из Лос-Анджелеса стало пятым подряд.

В другой игре "Сакраменто" уступил "Нью-Йорку" - 100:103. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Кармело Энтони, набравший 33 очка. Центровой Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл, записав на свой счет 17 баллов и совершив 10 подборов.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" - "Финикс" - 115:119 (26:32, 26:30, 28:27, 35:30)

Ф: Бледсоу (30), Барбоза (21), Букер (15)

Л: Уильямс (35), Кларксон (14), Рэндл (14).

"Сакраменто" - "Нью-Йорк" - 100:103 (32:30, 21:24, 24:24, 23:25)

Н: Энтони (33), Порзингис (17), Дженнингс (13)

С: Казинс (28), Коллисон (14), Гэй (13).