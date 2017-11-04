Нандо Де Коло: "Жальгирис" сражался с ЦСКА до самой финальной сирены"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Жальгириса" (91:94) отметил, что не придает значения личным достижениям. Игрок в этой встрече набрал 25 очков и сделал 10 передач, установив новый рекорд в турнире по показателю полезности (37).

- Очень сложный матч, "Жальгирис" здорово играл и не сдавался до самой финальной сирены, - приводит "Р-Спорт" слова Де Коло. - В этом весь характер их тренера Шарунаса Ясикявичюса, он всегда бьется до конца. У нас были хорошие моменты в игре, но, конечно, нужно исправлять ошибки. Личный рекорд ничего не значит, сейчас мы потеряли важного игрока Лео Вестерманна из-за травмы, так что все должны выкладываться. Считаю, вы должны играть намного лучше.