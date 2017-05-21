Евролигу расширят до 18 клубов, а затем - до 24. БАСКЕТБОЛ - Евролига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:37 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Евролигу расширят до 18 клубов, а затем - до 24

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Президент Евролиги Жорди Бертомеу сообщил, что в ближайшее время число участников турнира будет расширяться до 18 команд. На данный момент в турнире участвуют 16 клубов. Также он отметил, что руководство Евролиги планирует отказаться от wild card.

- 16 клубов - это не окончательное количество клубов, - цитирует ТАСС Бертомеу. - Конечно, у нас есть планы по расширению Евролиги. До 18 в ближайшее время. Приоритетные направления расширения: Германия, Франция, Британия и клубы, которые будут получать путевки из еврокубка.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4268888

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