Евролигу расширят до 18 клубов, а затем - до 24

Президент Евролиги Жорди Бертомеу сообщил, что в ближайшее время число участников турнира будет расширяться до 18 команд. На данный момент в турнире участвуют 16 клубов. Также он отметил, что руководство Евролиги планирует отказаться от wild card.

- 16 клубов - это не окончательное количество клубов, - цитирует ТАСС Бертомеу. - Конечно, у нас есть планы по расширению Евролиги. До 18 в ближайшее время. Приоритетные направления расширения: Германия, Франция, Британия и клубы, которые будут получать путевки из еврокубка.