Энтони Гилл: "Химки" провели ужасный матч в нападении"

Форвард "Химок" Энтони Гилл после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Уникахи" (68:66) отметил, что команда провела не лучшую игру в нападении. Игрок стал автором решающего броска на последних секундах.

- Мы провели ужасный матч в нападении, - приводит пресс-служба "Химок" слова Гилла. - Я смазал много своих открытых бросков, однако команда продолжала бороться. В концовке мы смогли совершить это решающее добивание, и это здорово. Это большая победа для "Химок", так как нам была необходима подобная игра, особенно при своих болельщиках, которые сегодня замечательно нас поддержали.

Что касается моего подбора и решающего броска, то забить с сиреной – это невероятно. Я допустил много промахов, но чувствовал, что могу сыграть лучше и взять именно тот подбор, что и сделал. Сейчас мы очень рады. Думаю, главным героем матча стал Тайлер Ханикатт, который взял много ключевых подборов.