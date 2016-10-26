"Зенит" в овертайме уступил "Мурсии" в Кубке Европы

В матче группового турнира Кубка Европы "Зенит" на своей площадке проиграл "Мурсии" – 83:85 ОТ. Самым результативным игроком встречи стал аргентинский защитник гостей Факундо Кампаццо, набравший 22 очка. В составе российского клуба 18 баллами отметился Аарон Уайт. На счету новичка сине-бело-голубых Сергея Карасева лишь 6 очков за 19 минут и 32 секунды на паркете.

Для "Зенита" поражение стало вторым в группе. "Мурсия" одержала вторую победу в трех играх и вышла на второе место в группе С, где также выступают "Уникаха", "Бавария" и "Будучност".

В другом поединке "Цедевита" на выезде обыграла "МЗТ Скопье" (89:85). Эти команды выступают в группе А, где также играет "Нижний Новгород".

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа А

"МЗТ Скопье" (Македония) – "Цедевита" (Хорватия) – 85:89 (26:26, 20:14, 21:22, 18:27)

Группа C

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Мурсия" (Испания) – 83:85 ОТ (21:25, 15:14, 18:16, 20:19, 9:11)

З: Уайт (18), Маркович (15 + 9 передач), Тимма (14), Тулсон (11).

М: Кампаццо (22 + 7 передач + 6 перехватов + 5 подборов), Бэрон (16), Фаверани (15), Радович (11).