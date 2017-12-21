Владимир Веремеенко: "Буду стараться играть спокойнее. Надо меньше пить энергетика"

Центровой "Нижнего Новгорода" Владимир Веремеенко после первого матча второго раунда Кубка Европы ФИБА против "Катайи" (84:75) подчеркнул, что победы даются команде тяжело. Также он отметил, что игроки допускают много глупых ошибок.

– Игры у нашей команды похожи одна на другую, – цитирует "Р-Спорт" Веремеенко. – Все идет очень тяжело. Как-то рожаем-рожаем всю игру, но получается плохо. Может быть, дело в усталости, может, и другие причины, даже не знаю. Вроде бы на тренировках все нормально делаем, хорошо работаем, в игре все не так. Ищем свою игру, надеюсь, что все сложится удачно.

Сегодня игра была туда-сюда. Во второй половине матча соперник немного устал, а мы наоборот начали забивать. Стеван Еловац вышел и забил свои броски, помог оторваться от соперника. Собственно играть хорошо нам ничего не мешает. Играем-играем, а потом начинаются глупые ошибки. Разумного объяснения у меня этому нет, да и никто в команде этого не понимает.

Наверное, два фола из этих пяти были лишними. Особенно, когда в самом начале второй половины получил сразу два за одну минуту. Буду стараться играть более спокойно. Возможно, надо меньше энергетика пить перед игрой.