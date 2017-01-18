Владимир Анциферов: "Автодору" очень нужна победа над "Умана Рейер"

Главный тренер "Автодора" Владимир Анциферов надеется на победу в матче Лиги чемпионов против "Умана Рейер". Встреча состоится сегодня и начнется в 18.30 по московскому времени.

– Для выхода в следующий этап Лиги чемпионов нам очень нужна победа над итальянцами, – цитирует пресс-служба клуба Анциферова. – Серьезно настраиваемся на предстоящий матч. Постепенно обретаем свою фирменную быструю игру. К сожалению, пока не все получается, но положительные сдвиги есть. "Умана Рейер" – хорошо организованная команда, часто атакует издали. Поэтому нам будет крайне важно не позволить соперникам выполнять свободные броски и надежно закрыть периметр. Постараемся навязать им свою игру – цепкую и агрессивную в защите, со стремительными контратаками и легкими очками в раннем нападении. Очень ждем поддержки болельщиков и приложим все силы, чтобы порадовать их четвертой подряд победой.