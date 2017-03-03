Василий Карасев: "Зенит" проиграл "Локомотиву" в первой четверти"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после поражения от "Локомотива" в домашнем втором матче 1/4 финала Кубка Европы (77:88) подчеркнул, что команда проиграла весь поединок в первой четверти, уступив его со счетом 10:25. "Локомотив" одержал над "Зенитом" вторую победу кряду и вышел в полуфинал.

– Неприятно, что вылетели из Кубка Европы, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Карасева. – Матч мы проиграли в первой десятиминутке, когда уступили 15 очков. Такую игру в первой четверти можно объяснить нервозностью и чрезмерным желанием победить и показать хороший баскетбол. Затем было очень сложно играть, отставая весь матч, отставая 10-15 очков, тем более что у нас есть некоторые проблемы с ротацией: Тимма после травмы, у Карасева вчера была температура. Да, мы сокращали отрыв до 6-7 очков, но "Локомотив" действовал очень грамотно. Ну и в таких играх надо и защищаться, и атаковать, сложно о чем-то говорить, когда мы промахиваемся свободными бросками после быстрых отрывов.