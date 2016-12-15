Василий Карасев: "Зенит" одержал победу "на зубах"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над "Уникахой" (82:72) в домашнем матче Кубка Европы подчеркнул, что его подопечные допускали много ошибок. По словам Карасева, игроки не боялись брать на себя ответственность, и в конечном итоге это принесло результат.

– Это была победа "на зубах", вопреки всему, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Карасева. – Ребята бились, допускали много ошибок, было много недопонимания. Мы играли с одним Вихровым на задней линии. Карасев сейчас не в форме и не должен был вообще играть в этом матче, но, в силу обстоятельств, пришлось его поставить. Мы выдержали, смогли сыграть от защиты, ведь в нападении нам пришлось действовать с Тимма на второй позиции и Уайтом на третьей, поэтому какие-то игровые связи потерялись. Главное, что мы отзащищались, быстро переходили в атаку, игроки не боялись брать на себя ответственность, и в концовке это принесло результат.