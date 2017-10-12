Василий Карасев: "Зенит" будет делать все, чтобы стать лидером группы в Кубке Европы"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после поражения от "Гран Канарии" (87:97) на старте группового турнира Кубка Европы отметил, что не нужно делать выводы после первой встречи. Специалист считает, что поражение стало следствием усталости игроков.

– У нас были определенные проблемы с составом, отсутствует основной центровой, есть проблемы с защитой, – цитирует официальный сайт "Зенита" Карасева. – В таких условиях играть непросто, особенно когда приезжаешь к такой команде, как "Гран Канария". Это очень хорошая команда, где все 12 человек могут выходить на площадку без потери качества игры. 3 четверти мы показывали неплохую игру, но в последней десятиминутке подустали, что и сказалось на результате: много необязательных потерь, пропущенных атак. Будем биться в следующих матчах. У нас еще будет домашняя игра с "Гран Канарией", надеюсь, что к тому моменту мы сможем рассчитывать на всех игроков.

– Считаете ли вы "Зенит" и "Гран Канарию" двумя сильнейшими командами в группе?

– Сложно давать какие-то оценки сейчас, позади всего один тур, это длинный турнир. На данный момент мы не являемся одним из лидеров группы, но будем делать все, чтобы стать им в дальнейшем. В то же время согласен, что "Гран Канария" будет одним из главных фаворитов в борьбе за первое место.