Василий Карасев: "50 процентов победы над "Торино" принадлежит Валиеву"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над "Торино" в матче топ-16 Кубка Европы отметил, что 50 процентов победы принадлежат форварду Евгению Валиеву. Также он отказался говорить о следующем сопернике "Баварии".

– Мы смогли вернуться в игру за счет того, что стали лучше защищаться после большого перерыва, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Наладив игру сзади, смогли начать показывать свой привычный баскетбол с быстрым отрывом и трехочковыми бросками.

– Евгений Валиев становится героем концовок.

– Да, уже можно начинать платить ему дополнительные премиальные. На моей памяти это уже шестая концовка, где Женя от защиты играет просто великолепно. Просто посмотрите – он набрал сегодня два очка, но 50 процентов победы принадлежит именно ему.

– В Еврокубке вам предстоит встреча с "Баварией". Чего ждете от этого матча?

– Давайте пока не будем заглядывать далеко вперед, сначала необходимо отыграть в Единой лиге. Понятно, что в каждом матче мы будем действовать на победу, но наши проблемы пока никуда не делись, а только усугубились с травмой Гордона.