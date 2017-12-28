УНИКС, "Зенит" и "Локомотив" узнали соперников по топ-16 Еврокубка

После завершения группового турнира Еврокубка определился состав топ-16, где участие примут три российских клуба - "Локомотив", "Зенит" и УНИКС. Матчи этой стадии пройдут с 3 января по 7 февраля. В плей-офф турнира выйдут по две команды из каждой группы.

Полностью состав топ-16 выглядит следующим образом:

группа Е: "Дарюшафака", "Галатасарай" (оба - Турция), "Альба" (Германия), "Гран-Канария" (Испания);

группа F: "Бавария" (Германия), "Летувос Ритас" (Литва), "ЗЕНИТ" (Россия), "Торино" (Италия);

группа G: "ЛОКОМОТИВ" (Россия), "Тренто" (Италия), "Цедевита" (Хорватия), "Будучность" (Черногория);

группа H: АСВЕЛ (Франция), УНИКС (Россия), "Реджо-Эмилия" (Италия), "Лимож" (Франция).