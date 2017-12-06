УГМК разгромил "Монпелье" с разницей в 54 очка в Евролиге

В матче группового турнира женской Евролиги УГМК на своей площадке крупно обыграл "Монпелье" – 100:46. Самым результативным игроком встречи стала центровая хозяев Бриттни Грайнер, набравшая 19 очков. Клуб из Екатеринбурга одержал пятую победу в семи играх и идет вторым в группе B.

Лидирует в группе турецкий "Якын Догу", обыгравший в гостях "Надежду" (81:76). У россиянок 26 очками отметилась Анастасия Шилова. Это поражение стало для ее команды шестым. Оренбуржки занимают шестое место в группе.

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Женщины

Групповой турнир

Группа B

УГМК (Россия) – "Монпелье" (Франция) – 100:46 (24:12, 19:11, 36:15, 21:8)

У: Грайнер (19), Торренс (14 + 8 подборов), Беглова (12), Мусина (10), Сандерс (10 + 7 подборов), Петрушина (10).

М: Херт (15 + 10 подборов), Соттана (13), Берньес (10).

"НАДЕЖДА" (Россия) – "Якын Догу" (Турция) – 76:81 (24:16, 21:27, 16:20, 15:18)

Н: Шилова (26), Джонс (16), Виана (9).

Я: Макбрйд (24), Вадерслоот (19 + 8 передач), Лавендер (13 + 9 подборов).