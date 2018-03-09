Тренер "Баварии" винит арбитров в поражении от УНИКСа

Главный тренер "Баварии" Александр Джорджевич после поражения от УНИКСа (73:80) во втором матче плей-офф 1/4 финала Еврокубка заявил, что не доволен работой арбитров в этой встрече. Напомним, что казанцы сравняли счет в серии (1-1), решающая игра состоится 14 марта.

– Тяжелая игра, обидное поражение, – цитирует "Р-Спорт" Джорджевича. – Мы заслужили лучший прием сегодня. Я буду защищать своих игроков. Это за пределами всего. Я просил судей обращать внимание на нарушения в трехсекундной зоне. Судья соглашался со мной, но не свистел. Это не баскетбол, а что-то другое. Они получили положительное отношение к себе судей, а мы нет. Поэтому проиграли. Мы должны были вести "+15" в третьей четверти. Мы заслужили уважение судей.