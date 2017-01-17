Томислав Зубчич: "Результат игры с "Летувосом" будет иметь большое значение для распределения мест в группе"

Центровой "Нижнего Новгорода" Томислав Зубчич уверен, что многое будет зависеть от его команды в матче Кубка Европы против "Летувос Ритас". Поединок состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому врмени.

– Нам предстоит важнейшая игра, результат которой будет иметь большое значение для распределения мест в группе G, - цитирует пресс-служба клуба Зубчича. - В составе нашего противника есть целый ряд игроков, опасных на периметре. В первую очередь, нам необходимо будет закрыть лидера "Летувоса" Дэвида Логана, способного доставить проблем как на периметре, так и в проходах. Серьезная борьба завяжется под кольцом с большими литовцев, которые очень хороши на подборах. Несмотря на силу и опыт соперника, многое в этом матче будет зависеть от нас самих.