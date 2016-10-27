Стефан Маркович: "Зениту" нужно быть более стабильным"

Защитник "Зенита" Стефан Маркович после поражения от "Мурсии" (83:85) в матче группового турнира Кубка Европы подчеркнул, что команде нужно действовать более стабильно. По словам Марковича, подопечные Василия Карасева совершили слишком много потерь.

– Сегодня до победы нам не хватило буквально двух бросков, один из которых не смог забросить я, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Марковича. – Что касается игры, в целом, то сегодня у нас было очень много перепадов. Мы плохо начали, потом вернулись в игру, затем снова отстали, и так всю игру. Мы совершили слишком много потерь для матча такого уровня, и мы должны лучше играть в плане подборов в нападении. Именно в этих двух аспектах мы должны играть лучше. Ну и еще раз повторюсь, что у нас было очень много перепадов в игре, и нам нужно быть более стабильными.