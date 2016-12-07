23:14 7 декабря | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Саша Обрадович: "Победа над "Хапоэлем" очень важна для "Локомотива"

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Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович остался доволен игрой своей командой в матче Кубка Европы против "Хапоэля" (88:68). Также он отметил важность сегодняшней победы для дальнейших успехов.

– Поздравляю всех игроков и болельщиков, всю команду с победой, - цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. - Сегодня мы играли очень хорошо. Я должен заметить, что у нас была очень хорошая атмосфера после матча с ЦСКА, и мы ее использовали. Особенно это было заметно в первой четверти. Эта победа очень важна для нас, и мы постараемся играть еще лучше в следующих матчах.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6484788.html

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