Саша Обрадович: "Локомотив" выиграл с разницей в 25 очков, но игра не была легкой"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после победы над "Цедевитой"​ в матче топ-16 Кубка Европы (85:60) отметил, что игра не была легкой, несмотря на крупный счет. Тем не менее, он доволен игрой своей командой и результатом.

– Мы выиграли с разницей в 25 очков, но я не могу сказать, что это была легкая игра, - цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. - Я думаю, мы контролировали игру на протяжении большей части времени и заслужили победу. Мы хотим выигрывать каждый матч. Я очень доволен результатом и тем, как мы играли сегодня.