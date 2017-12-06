Саша Обрадович: "Локомотив" допустил много индивидуальных ошибок в матче с "Альбой"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после победы над "Альбой"​ в матче Кубка Европы (89:84) посетовал на большое количество индивидуальных ошибок. Также он отметил, что испытывал особое волнение, так как ранее тренировал немецкую команду.

– Для меня очень волнительно быть в этом зале и играть перед этими болельщиками, - цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. - Они не забыли меня и тепло приветствовали. Я с уважением отношусь ко всей организации и местным фанатам. Сегодня мы могли закончить игру раньше, но допустили много индивидуальных ошибок. Мы дали "Альбе" шанс вернуться в игру, но они не наказали нас за это. Хочу выразить уважение тренеру Айто и той игре, которую демонстрирует его команда. Я счастлив, что мы победили и остались на первом месте в группе. Мы хотим пройти регулярный сезон до самого конца максимально сфокусированными.