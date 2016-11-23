Победитель Лиги чемпионов ФИБА может получить путевку в Евролигу?

Генеральный секретарь ФИБА Камил Новак подтвердил, что переговоры с Евролигой относительно статуса еврокубковых турниров, проводимых под эгидой обеих организаций, продолжаются. Он отметил, что ФИБА предложила второй стороне награждать победителя своей Лиги чемпионов путевкой в Евролигу, что повысило бы престиж турнира.

– К сожалению, за эти годы было много слухов, а иногда и откровенной лжи, – цитирует Eurohoops Новака. – ФИБА продолжает переговоры с Евролигой, мы были очень близки к соглашению в прошлом, но договоренность была торпедирована противоположной стороной. В последний раз мы предлагали Евролиге оставить ее турнир, но отдать нам соревнования "второго эшелона".

А они все равно хотят 40 команд и два турнира. У них монополия на организацию Евролиги, но наше требование равноправности между Лигой чемпионов и Еврокубком обосновано и честно. Мы будем рады, если они согласятся предоставлять победителю Лиги чемпионов путевку в Евролигу.

Напомним, ранее ФИБА запретила клубам участвовать во втором по значимости турнире континента – Кубке Европы. Тем, кто ослушается запрета, угрожали санкциями, включая дисквалификации национальных сборных. Несмотря на это, большинство ведущих клубов проигнорировало запрет. Лига чемпионов была создана ФИБА в 2015 году как альтернатива Кубку Европы.