Петр Губанов: "Побеждать всегда приятно и неважно, с какой разницей"

Центровой "Нижнего Новгорода" Петр Губанов остался доволен победой над "Литкабелисом" в матче группового турнира Кубка Европы (91:89). Также он отметил выход на паркет в четвертой четверти разыгрывающего защитника Ингуса Яковичса, который добавил энергии и агрессии его команде.

– После победы, особенно такой тяжелой, остались положительные эмоции, - цитирует пресс-служба клуба Губанова. - Побеждать всегда приятно и неважно, с какой разницей – в одно очко или в тридцать. Во второй половине матча нам удалось добавить в защите. Очень важным оказался выход на паркет в четвертой четверти Ингуса Яковичса. Он добавил энергии и агрессии, за счет чего нам удалось совершить рывок и выиграть. Вы видели, что в концовке мы остались практически без центровых и держать больших "Литкабелиса" было очень непросто, но старались, как могли, и справились.