МБА вышел в плей-офф женского Кубка Европы

Российский МБА на выезде одолел шведский "Удоминанте" (71:68) в матче группового турнира Кубка Европы. Этот результат позволил москвичкам занять второе место в квартете С и выйти в плей-офф. "Спарта&К" осталась четвертой.

В другом поединке "Енисей" на своей площадке обыграл "Мерсин" (75:70), но этот успех не позволил представительницам Красноярска продолжить борьбу за трофей. Команда финишировала на третьем месте в группе B.

Кубок Европы

Женщины

Групповой турнир

Группа B

"ЕНИСЕЙ" (Россия) – "Мерсин" (Турция) – 75:70 (19:23, 17:14, 13:18, 26:15)

Группа C

"Удоминате" (Швеция) – МБА (Россия) – 68:71 (9:32, 19:10, 21:12, 19:17)