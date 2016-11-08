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Майкл Стоктон: "Знаем, что "Каршияка" приехала в Саратов за победой"

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Разыгрывающий "Автодора" Майкл Стоктон перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Каршияки" отметил, что турецкая команда настроена на победу. По его словам, у саратовцев есть что противопоставить сопернику.

- "Каршияка" – очень талантливая и опытная команда, - приводит пресс-служба "Автодора" слова Стоктона. - Знаем, что предстоит битва! Соперники приехали в Саратов за победой. Но и мы тоже собираемся сыграть хорошо, задав матчу наши собственные темп и интенсивность.

Дополнительная информация

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/2184-pregame-avtodor-karsiyaka

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