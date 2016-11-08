Майкл Стоктон: "Знаем, что "Каршияка" приехала в Саратов за победой"

Разыгрывающий "Автодора" Майкл Стоктон перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Каршияки" отметил, что турецкая команда настроена на победу. По его словам, у саратовцев есть что противопоставить сопернику.

- "Каршияка" – очень талантливая и опытная команда, - приводит пресс-служба "Автодора" слова Стоктона. - Знаем, что предстоит битва! Соперники приехали в Саратов за победой. Но и мы тоже собираемся сыграть хорошо, задав матчу наши собственные темп и интенсивность.