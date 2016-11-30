23:40 30 ноября | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Локомотив" в овертайме уступил "Ульму" в Еврокубке

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В матче группового турнира Кубка Европы "Локомотив" на выезде проиграл "Ульму" – 101:105 ОТ. Самым результативным игроком встречи стал защитник немцев Крис Бэбб, набравший 30 очков. У краснодарцев лучшим по этому показателю стал Марди Коллинс (26 очков).

Для российского клуба это поражение стало четвертым в шести играх. "Ульм" одержал четвертую победу и остался на третьем месте в группе D.

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

"Ульм (Германия) – "ЛОКОМОТИВ" (Россия) – 105:101 ОТ (24:17, 17:26, 21:21, 29:27, 14:10)

У: Бэбб (30), Олбрехт (20), Батлер (16), Рабит (12), Морган (12), Хоббс (6 + 10 передач).

Л: Коллинс (26), Дженнинг (20), Джонс (15), Хвостов (11), Бабурин (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2016-2017/

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