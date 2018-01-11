Кайл Курич: "Это был матч трехочковых бросков"

Защитник "Зенита" Кайл Курич после победы над "Торино" в матче топ-16 Кубка Европы отметил, что в первой половине российская команда совершала много ошибок. Тем не менее, исход встречи решили трехочковые броски.

– В первой половине мы совершали очень много ошибок, особенно на чужой половине, после перерыва мы стали агрессивнее действовать как в обороне, так и в нападении, и это принесло свои плоды, - цитирует пресс-служба клуба Курича.

– Насколько сильно устали к концу матча?

– К концовке последней четверти довольно сильно ощущал усталость, присел на скамейку, оставалось еще 4 минуты до конца встречи, но это был матч трехочковых, нужно было находить в себе силы биться до последних секунд. Это очень важная победа для нас.

– Обсуждали по ходу игры травму Гордона?

– Нет, на эту тему ничего не говорили, было видно, что он подвернул ногу, но разговоров об этом во время матча не было.