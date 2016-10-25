16:54 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Енисей" победил "Демир" в Кубке Европы ФИБА

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В матче группового турнира Кубка Европы ФИБА "Енисей" на своей площадке нанес поражение "Демир Иншаату" – 90:81. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Фрэнк Элегар, набравший 20 очков. Эта победа стала для красноярцев второй, что позволило им возглавить группу H.

Кубок Европы ФИБА

Групповой турнир

Группа H

"ЕНИСЕЙ" (Россия) – "Демир Иншаат" (Турция) – 90:81 (22:16, 23:19, 23:20, 22:26)

Е: Элегар (20 + 11 подборов), Уэйнс (18), Тэйлор (15), Вздыхалкин (12), Заворуев (10 + 7 передач).

Д: Хэйес (18), Стипанович (12), Акпинар (12), Ханнан (12 + 7 передач).

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