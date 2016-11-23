Душко Иванович: "Сергей Моня пропустит две-три недели из-за травмы"

Главный тренер подмосковных "Химок" Душко Иванович после победы в Кубке Европы над испанской "Фуэнлабрадой" (96:84) заявил, что форвард желто-синих Сергей Моня, который не так давно получил травму, в ближайшее время к команде присоединится не сможет. Также специалист признался, что остался недоволен игрой своей команды в обороне.

– Сегодняшняя встреча против "Фуэнлабрады" сложилась для нас достаточно удачно, – начал Иванович. – Эту игру мы начали агрессивно, было заметно, что у нас больше сил. Тем не менее, матч мы выиграли лишь благодаря хорошей атаке, а не защите. Это проблема.

Что касается травмы Сергея Мони, пока точно не ясно, сколько он пропустит. По предварительным оценкам врачей – две-три недели. (Сергей ФИШ)