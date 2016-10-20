01:44 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Душко Иванович: "Химкам" в матче с "Фуэнлабрадой" не хватило терпения в атаке"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович после поражения в матче группового турнира Кубка Европы с "Фуэнлабрадой" (85:89) подчеркнул, что соперник удивил интенсивным стартом. Специалист отметил: его команде не хватило терпения.

– Мы должны были контролировать подбор под своим щитом, а также проявить больше терпения в нападении, – приводит официальный сайт "Химок" слова Ивановича. – Соперник удивил своим активным и интенсивным стартом, большой энергией. Матч получился ровным, и в итоге нам не хватило терпения в атаке.

Дополнительная информация

http://bckhimki.ru/season/report/2016/october/609/

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