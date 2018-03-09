Дмитрис Прифтис: "УНИКСу нужно закрепить такую игру"

Главный тренер УНИКСа Дмитрис Прифтис после победы над "Баварией" в 1/4 финала Кубка Европы отметил характер команды (80:73). Сейчас счет в серии до двух побед – 1-1.

– Очень тяжелая игра, как и в Мюнхене, – сказал Прифтис. – У нас была плохая первая половина. Мы играли плохо и в защите и в нападении, но во второй половине мы исправили отношение и подход. Мы нашли возможность забивать легкие очки. Такую игру нужно закрепить иначе мы не сможем соревноваться с такими командами, как "Бавария". Сегодня был очень хороший зал.

Основа – это психология. У нас было разочарование после первой игры, но мы показали, что можем бороться. Мы не смогли справиться с Буккером, но он только завершает старания партнеров. Для него создают возможности и он забивает. Нам надо что-то придумать. (Артур ЕНИКЕЕВ).