Деандре Кейн: "Сейчас "Нижнему Новгороду" важно не опускать голову"

Форвард "Нижнего Новгорода" Деандре Кейн после матча группового турнира Кубка Европы с "Гран Канарией" (80:106) выразил сожаление по поводу поражения. Сам он стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко.

– В этой игре нам не хватило концентрации, но мы молодая команда, поэтому такие обидные поражения могут с нами случаться, – приводит официальный сайт "Нижнего Новгорода" слова Кейна. – Сейчас очень важно не опускать голову. Научимся играть внимательнее, сохраняя концентрацию на протяжении всего матча, и победы обязательно придут.