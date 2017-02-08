Артурс Шталбергс: "Травмы не позволили "Нижнему" побороться за выход в плей-офф"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс перед матчем Кубка Европы против "Хапоэля" посетовал на травмы, из-за которых его команде не удалось побороться за место в плей-офф. Однако сегодня нижегородцы намерены продемонстрировать свою лучшую игру, несмотря на отсутствие шансов на выход в следующую стадию турнира. Перед заключительным матчем в Топ-16 "НН" занимает последнее место в своей группе.

– Наше выступление в Топ-16 Кубка Европы выдалось непростым, – цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. – Травмы не позволили нам побороться за выход в плей-офф турнира. Тем не менее все игроки нашей команды получили бесценный опыт, и в заключительной игре против "Хапоэля" мы хотим продемонстрировать лучший баскетбол, насколько это возможно при наших ресурсах. "Хапоэль" – одна из сильнейших команд Еврокубка, поэтому мы хотим провести зрелищный матч для наших болельщиков.