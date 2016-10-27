06:48 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Артурс Шталбергс: "Леткабелис" - опытная команда"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после победы над "Леткабелисом" (75:72) в гостевом матче группового турнира Кубка Европы подчеркнул, что его подопечным противостояла опытная команда. Отметим, для нижегородского клуба эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

– Хотел бы поздравить своих игроков, ведь для нас это первая победа в сезоне, – приводит официальный сайт турнира слова Шталбергса. – "Леткабелис" очень хорош, это опытная команда, в которой есть баскетболисты, выступавшие в Евролиге.

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