Артурс Шталбергс: "Леткабелис" - опытная команда"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после победы над "Леткабелисом" (75:72) в гостевом матче группового турнира Кубка Европы подчеркнул, что его подопечным противостояла опытная команда. Отметим, для нижегородского клуба эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

– Хотел бы поздравить своих игроков, ведь для нас это первая победа в сезоне, – приводит официальный сайт турнира слова Шталбергса. – "Леткабелис" очень хорош, это опытная команда, в которой есть баскетболисты, выступавшие в Евролиге.