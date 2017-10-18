21 очко Еловаца помогли "Нижнему Новгороду" обыграть "Фалько" в Кубке Европы ФИБА

В матче группового турнира Кубка Европы ФИБА "Нижний Новгород" на своей площадке в овертайме одолел "Фалько" – 94:92 ОТ. 21 очко на счету форварда нижегородцев Стевана Еловаца. 20 баллами отметился разыгрывающий Иван Стребков.

Кубок Европы ФИБА

Групповой турнир

Группа H

"НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) – "Фалько" (Венгрия) – 94:92 ОТ (26:18, 15:19, 18:19, 21:24, 14:12)

Н: Еловац (21 + 11 подборов), Стребков (20 + 6 передач), Губанов (17), Ужинский (13), Комолов (11), Попов (10).

Ф: Перл (24 + 9 подборов), Говенс (15), Пустахвар (11), Тот (11), Жигеранович (10).