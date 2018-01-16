17 очков Хиллиарда не помогли Енисею обыграть "Ювентус"

В матче группового турнира Лиги чемпионов ФИБА "Ювентус" одержал победу над "Енисеем" – 81:73. Наибольшее количество очков в составе российского клуба в этой встрече набрал защитник Энтони Хиллиард, его одноклубник Мартиньш Мейерс сделал дабл-дабл.

Лига чемпионов ФИБА

Группа A

"Ювентус" (Литва) – "Енисей" (РОССИЯ) – 81:73 (18:10, 17:27, 23:19, 23:17)

16 января.

Ю: Айрлэнд (18), Купшас (15), Денди (13), Шикснюс (12);

Е: Хиллиард (17), Браймо (16), Лютыч (12), Мейерс (11+11).