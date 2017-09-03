Владимир Ивлев: "О том, что выйду в "старте" сборной, узнал, когда уже играли гимны"

Центровой сборной России Владимир Ивлев в интервью пресс-службе РФБ подчеркнул, что спокойно воспринял решение тренерского штаба выпускать его в стартовой пятерке. За два матча он сыграл всего 14 минут, но и с Турцией, и с Сербией появлялся на паркете со стартовым свистком, подменяя Тимофея Мозгова.

– Сергей Базаревич уже рассказывал, как и почему вы оказались в стартовой пятерке сборной. А когда сами об этом узнали?

– Узнал в самый последний момент: перед тем как зазвучали гимны, тренер подошел и сказал, что начинаю в "старте". Правда, в день матча на тренировке играл в этой пятерке. Но это могло быть для того, чтобы турки, которые смотрели видео, запутались. И до конца я, конечно, уверен не был.

Насколько понимаю, с Тимофеем они общались до этого. И в этом решении нет ничего удивительного. Я готов сыграть свой отрезок в любой момент. Бывало, когда выходил и в начале, и в конце именно на защиту – в ситуациях, когда это было нужно. Не только в сборной, но и в других командах. И это никак не влияет на то, что я делаю на площадке.

– Насколько это тренерское решение оказалось для вас неожиданным?

– Отнесся спокойно. Мы же готовились к турниру. И в выходе в стартовой пятерке нет ничего страшного. Если такой отрезок нужен для того, чтобы добавить агрессии, я всегда готов.