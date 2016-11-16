Турция гарантировала безопасность российских болельщиков на Евробаскете-2017

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что Турция гарантировала безопасность российских болельщиков во время матчей чемпионата Европы 2017 года. Вчера стало известно, что Турция на правах одной из стран-организаторов мужского чемпионата Европы по баскетболу 2017 года выбрала Россию в качестве официального партнера.

– У нас есть все гарантии турецкой стороны, что вопрос безопасности будет проработан очень серьезно, – цитирует ТАСС Кириленко.

Напомним, что каждая из стран-хозяек Евробаскета-2017 имеет право на выбор партнера, с которым она гарантированно попадет в одну группу при жеребьевке. Впервые такая практика была реализована на ЧЕ-2015. Основными целями подобного партнерства является более успешная реализация билетной программы и укрепление взаимоотношений между странами.